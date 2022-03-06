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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تمكنت السلطات الأمنية المصرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على السيدات من خلال الوعد بالزواج.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" أوقعت شرطة منطقة النزهة في القاهرة بالعصابة، وبطلها شاب أوهم ضحاياه بأنه حاصل على جنسية دولة أجنبية ويرغب في الزواج منهن.

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مصر.. الزواج حيلة نصب على واتساب توقع بالفتيات .. كيف يحدث ذلك؟

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وبدأت القصة عندما تلقى القسم بلاغاً من فتاة تقول إن الشخص تعرف عليها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ثم تحادثاً عبر "واتساب"، وهناك طلب منها تحويل مبالغ مالية على عدة حسابات مقابل الإفراج عن طرد من ميناء قام بإرساله لها من الخارج ويحوى هدايا وعملات أجنبية وملابس لإتمام الزواج.

وبعد ذلك، طلب منها تحويل مبلغ مالي آخر، إلا أنها ارتابت فى أمره فادعت بأن بطاقتها غير سارية، فقام بالاتفاق معها على إرسال شخص لاستلام المبلغ بدائرة القسم.

وهناك كانت مباحث القسم قد نصبت كمينا له فقد تم القبض على الشخص الذي حضر لاستلام المبلغ المشار إليه، وتبين أنه يحمل جنسية دولة أخرى ومقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

واعترف المتهم بتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع شخص مقيم بالخارج تخصص في النصب على السيدات بهذه الطريقة.