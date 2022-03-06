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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توجه كبار المسؤولين الأمريكيين، إلى دولة فنزويلا، أمس السبت، لعقد جلسة مباحثات مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل فصل روسيا عن حلفائها الدوليين المتبقين، بعد توسع موسكو في العزو داخل الأراضي الأوكرانية.

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أمريكا تستعد لتوجيه ضربة غير متوقعة إلى روسيا عن طريق أكبر حلفاء موسكو

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وتعتبر هذه الزيارة هي أعلى مستوى يقوم به مسؤولون في واشنطن منذ سنوات لعاصمة فنزويلا كاراكاس، بعدما قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وأغلقت سفارتها هناك عام 2019، ضمن حملة للإطاحة بالرئيس الحالي

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب، قد حاولت الإطاحة بحكومة "مادورو" من خلال فرض عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية وكبار المسؤولين في البلاد، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو، كرئيس فنزويلا الشرعي.

ورد الرئيس مادورو على العقوبات الأمريكية، بالتحالف مع روسيا وإيران والصين، حيث لعبت شركات الطاقة والبنوك الروسية دورًا أساسيًا في السماح لفنزويلا بمواصلة تصدير النفط.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا، الولايات المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر لحلفاء الرئيس فلاديمير بوتين في أمريكا اللاتينية، الذين تعتقد واشنطن أنهم قد يمثلون تهديدات أمنية، إذا تعمقت المواجهة مع روسيا.