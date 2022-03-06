نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قصف روسي يدمر مطارا أوكرانيا بالكامل .. فيديو رهيب يثير الذعر في قلب الرئيس زيلينسكي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قصفا صاروخيا روسيا دمر مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا "بالكامل"، الأحد.



وقال زيلينسكي: "لقد بلغت للتو أن ضربة صاروخية استهدفت فينيتسيا. 8 صواريخ. لقد دمر المطار بالكامل"، وفقما نقلت "فرانس برس".

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ونشرت صفحة البرلمان الأوكراني الرسمية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر تصاعد ألسنة اللهب العملاقة والدخان الأسود من المطار بعد استهدافه.

وقالت الصفحة في تعليق مصاحب للمقطع: "قصف صاروخي على فينيتسيا باستخدام 8 صواريخ، المطار دمر تماما".

وتابعت: "الرئيس (فولوديمير زيلينسكي) دعا العالم لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا ومدها بالطائرات".

وجاء الإعلان عن تدمير المطار بالتزامن مع فشل المحاولة الثانية لإجلاء سكان من مدينة من ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا، والمحاصرة منذ أسبوع، بسبب استمرار القصف الروسي، وفق ما أعلنه أنطون هيراشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية.

وكان من المقرر بدء عمليات الإجلاء ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش) وحتى التاسعة مساء، حسبما أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية في وقت سابق اليوم.