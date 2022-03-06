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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله ،اليوم الأحد، من إمكانية احتلال إيران لدولة خليجية على خلفية الصمت الغربي تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا .

وقال عبدالخالق عبدالله، في تغريدة له بتويتر: “غزو روسيا لأوكرانيا قد يفتح شهية ايران لغزو دولة خليجية ليتكرر سيناريو غزو الكويت”.

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مستشار بن زايد يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف (بالاسم) عن الدولة التي ستكون الضحية الثانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا : دولة خليجية

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وأضاف مستشار ولي عهد أبوظبي “السؤال ما سيكون موقف أمريكا التي اكتفت بعقوبات دون إرسال جنودها للدفاع عن دولة أوروبية ديمقراطية، فهل ستدافع عن دولة خليجية”.

وتابع الأكاديمي الإماراتي “هل يمكن الرهان على أمريكا بعد اليوم؟ هذا أكبر تحد لأمن الخليج مستقبلًا”.