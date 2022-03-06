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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد يبدو قرار التوقف عن ارتداء الملابس الداخلية خيارًا غريبًا، بالنسبة للبعض، فإن ارتداء الملابس الداخلية هو روتين مثل التنفس، ولكن لا يوجد تفسير واحد لسبب ارتداء الناس للملابس الداخلية، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو أنه يُنظر إليها على أنها قاعدة مجتمعية لذا فهل هذا ضروري حقًا.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “thelist” عندما تتوقفين عن ارتداء الملابس الداخلية، هذا ما يحدث لجسمك وفقًا للدكتورة ليزا ماسترسون طبيبة أمراض جلدية.

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عندما تتوقفين عن ارتداء الملابس الداخلية.. هذا ما يحدث لجسمك

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تقلل الإصابة بعدوى المسالك البولية

إذا توقفت عن ارتداء الملابس الداخلية، فقد تقلل من فرص الإصابة بالتهاب المسالك البولية أو عدوى الخميرة حيث أن فإن الملابس الداخلية يمكن أن تحبس الرطوبة الزائدة والميكروبات، ويمكن أن يخلق ذلك بيئة رطبة حيث تزدهر المبيضات، وهي فطر يسبب عدوى الخميرة.

فقد تتنفس بشكل أفضل هناك

في حين أن التخلي عن ملابسك الداخلية قبل النوم مباشرة ليس قاعدة صارمة وسريعة ، فإن الممارسة يمكن أن تساعد في منحك استراحة رائعة، خاصة إذا كنت ترتدي ملابس داخلية أثناء النهار، ببساطة يحتاج المهبل أحيانًا إلى هواء نقي مثل أي منطقة أخرى من جسمك.

قد تشعر بتهيج أقل

قد لا تكون فكرة سيئة أن تتوقف عن ارتداء الملابس الداخلية تمامًا، أو على الأقل في بعض الأحيان، إذا كنت تعاني من تهيج، حيث أنه مع الملابس الداخلية الضيقة للغاية، يمكن أن يحدث تهيج وتهيج في منطقة المهبل بسبب الاحتكاك.

قد تقلل من خطر التعرض لتفاعلات الحساسية

إذا توقفت عن ارتداء الملابس الداخلية، فقد تتجنب تفاعلات الحساسية المسببة للحكة في بعض الأحيان قد تسبب سراويل داخلية طفح جلدي موضعي يعرف باسم التهاب الجلد التماسي، غالبًا ما يكون هذا رد فعل بشرتك تجاه بعض الأقمشة والأصباغ والمواد الكيميائية الموجودة في الملابس الداخلية.

قد ترى إفرازات أقل

إن الإفرازات أمر طبيعي وعادة لا تدعو للقلق، إلا إذا كانت الإفرازات ناتجة عن المضادات الحيوية أو الإجهاد، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، فا يجب التوقف عن ارتداء الملابس الداخلية.

تتحسن الدورة الدموية

إذا توقفت عن ارتداء الملابس الداخلية، فقد لا يكون الأمر أكثر راحة فحسب، بل قد يساعد أيضًا في تحسين الدورة الدموية، خاصة إذا كنت ترتدي عادةً ملابس داخلية ضيقة.

تجنب مشاكل الجهاز الهضمي

إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، يمكن أن تؤدي الملابس الداخلية الضيقة إلى تفاقم الأعراض فالملابس الداخلية الضيقة قد تسبب ضغطًا على المعدة، ونتيجة لذلك تدفع الحمض إلى المريء، مما يسبب حالة الجهاز الهضمي.