نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كشف تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - صرحت الفنانه بدريه طلبه عن تعرضها للنصب من قبل فنانه مشهوره، من خلال مشاركتها معها في احدي الاعمال الفنيه، حيث صرحت الفنانه بدريه طلبه خلال لقاء لها في برنامج "من غير فلتر" مع الاعلاميه الكويتيه علياء جوهر معلقه ،ان هذه الواقعه قصرت بشكل كبير علي نفسيتها حيث ظلت تبكي طوال رحلتها حتي وصولها لمطار القاهره .

حيث لم تكشف الفنانه بدريه طلبه عن اسمها، ولاكن وصفتها "بالشيطانه "ذلك انها عاملتها بشكل سئ وعملت علي اذلالها قائله "شيطانه تستمتع بأذي الاشخاص حولها حتي صديقتها ماسلمت منها ".

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