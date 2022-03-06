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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لاعتقال الجنود الروس للمواطنين الأوكرانيين، خلال مظاهرات ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهر الفيديو، مجموعة من الجنود الروس وهم يعتدون على النساء والرجال بطريقة وحشية في محاولة لاعتقالهم بالقوة، حيث تم طرح سيدة أرضًا وتكبيلها من الخلف.

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فضيحة مدوية للجنود الروس .. شاهد كيف يعاملون المدنيين في أوكرانيا

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وأوضح الفيديو لقطات لجندي روسي وهو يعنف أحد الأوكرانيين بالعصا ويضربة بقسوة، وسط صرخات عائلاتهم ومحاولات لمنعهم من الاعتقال.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وجه رسالة استغاثة اليوم الأحد، إلى قادة الغرب، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة فينيتسا.

وقال زيلينسكي: "ضرب الروس فينيتسا بـ 8 صواريخ، ودمروا المطار بالكامل، أغلقوا السماء فوق أوكرانيا أو على الأقل اعطونا طائرات حتى نتمكن من حماية أنفسنا من الصواريخ والطائرات الروسية، إذا لم تفعلوا ذلك، فسيقومون بقتلنا ببطء".