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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتمتع حيوان سلطعون حدوة الحصان بخصائص فريدة من نوعها فهو الحيوان الوحيد على سطح الأرض الذي لديه دماء زرقاء وتمتاز دماء هذا الحيوان البحري بأنها مضاد قوي لمختلف أنواع البكتيريا.



وتعد دماء سلطعون حدوة الحصان الأغلى في العالم حيث يصل سعر الليتر الواحد منها إلى 13 ألف دولار في حين يسارع البعض للحصول على غالون أي ما يعادل 4.5 ليترات من هذه الدماء الزرقاء مقابل 60 ألف دولار و هو ما يساوي ثمن 1000 برميل من النفط.

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لتر من دمائه يعادل ثروة.. تعرفوا على الحيوان صاحب الدم الأزرق (فيديو)

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سلطعون حدوة الحصان يطلق عليه أيضًا ملك السراطين وذلك لأنه يستخدم في صناعة عدد كبير من الأدوية و اللقاحات ففي ظل وجود أكثر من 6793 نوع من السراطين يعد سلطعون حدوة الحصان الوحيد المهدد بالإنقراض.

فبين حرص البشر على اصطياد هذا النوع من السراطين للحصول على دمائها الثمينة أو لاستخدامها كطعم للثعابين فهناك عدو آخر وهي الطيور البحرية التي تصطاد أنثى السلطعون لتتناول الأجنة الخاصة بها والتي تعد غذاء لذيذ لها.

و تضع أنثى السلطعون ما يتراوح بين 60.000 إلى 120 ألف بيضة في المرة الواحدة، وتفقس أجنّتها البيض وتخرج إلى النور بعد أسبوعين تقريباً إلا أن 80% من سلطعون حدوة الحصان قد اختفى عن سطح الأرض ولم يبقى سوى 20% فقط.

الجدير بالذكر أن دماء السلطعون الأزرق معروفة باسم الذهب الأزرق وذلك لأن أنسجته تنتج مادة رغوية تحاصر البكتيريا وتمنع تطورها كما أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن كمية قليلة من الدماء الزرقاء يمكنها أن تكشف عن كل السموم الموجودة في جسم الإنسان.