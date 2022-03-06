وأخيرًا .. السعودية تدخل سباق التسلح العالمي وتعلن عن أول سلاح فتاك محلي الصنع سيخرج قريبا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نقلت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد، عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، المهندس وليد أبو خالد، قوله إن الشركة تعتزم إنتاج طائرة مسيرة سعودية الصنع وإنشاء واحد من أكبر مصانع الذخيرة في العالم، وتوطين شتى قطاعات الدفاع. وذكر المهندس أبو خالد أن السعودية تسعى لتوطين أكثر من 50٪ من إنفاقها العسكري وتحويله إلى الشركات السعودية بحلول عام 2030. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: زوجان يتناولان أصداف المحار خلال وجبة عشاء رومانسية.. وفي المحارة رقم 12 كانت المفاجأة! ما حقيقة خفض أرامكو أسعار البنزين لأكثر من النصف في السعودية ؟ رامز جلال يقدّم مبلغ خيالي لكيروش مقابل مشاركته في مقلب رمضان 2022.. والأخير يرفض لهذا السبب لخسارة الوزن تجنب هذه الأطعمة مشهد مثير للرئيس الروسي بوتين مع مجموعة مضيفات طيران .. ومذيع الجزيرة يرد بتعليق لاذع ( شاهد ) علامات في الذراعين والساقين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم هجوم حاد على ياسمين صبري بعد ظهورها بالحجاب من الحرم المكي صدمة تهز روسيا.. طلاق بوتين من زوجته بعد الحرب على أوكرانيا (فيديو) يذكر أن شركة "سامي" مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF). ووقعت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، أمس السبت، اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية لنقل المعرفة لتصنيع أنظمة حمولات الطائرات بدون طيار محلياً في السعودية. جاء ذلك عقب إعلان شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة عن تأسيس شركة جديدة للطائرات بدون طيار في المملكة، تحمل اسم شركة الحلول الجوية (Aerial Solutions). وتستهدف السعودية توطين مجال الصناعات العسكرية، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، ونقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الواعد، وتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.

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