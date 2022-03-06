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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عثر زوج من ولاية نيو جيرسي الأمريكية على لؤلؤة تساوي آلاف الدولارات خلال تناوله العشاء في مطعم The Lobster House في مدينة كيب ماي.

وقال مايكل سبريسلر، أنه عندما وصل إلى المحّارة الـ12 لاحظ وجود شيئًا ما في فمه. واعتقد أن أحد أسنانه قد انكسر.

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زوجان يتناولان أصداف المحار خلال وجبة عشاء رومانسية.. وفي المحارة رقم 12 كانت المفاجأة!

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ووصفت ماريا سبريسلر التجربة بأنها "حدث لا يتكرر في العمر" وقالت إن الاكتشاف كان صادمًا ، على أقل تقدير.

قالت: "لقد أكل العشرات والعشرات من المحار ولم نعثر على أي شيء من هذا القبيل ، لذا كان الأمر مثيرًا للغاية".

