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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أوضحت مصادر سعودية اليوم الأحد حقيقة خفض شركة أرامكو عملاق النفط لأسعار البنزين في المملكة إلى أكثر من النصف.

ونفت “هيئة مكافحة الإشاعات” في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر الأنباء المتداولة عن تخفيض شركة أرامكو السعودية لأسعار البنزين بدء من الجمعة القادمة 11 مارس الجاري.

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ما حقيقة خفض أرامكو أسعار البنزين لأكثر من النصف في السعودية ؟

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وقالت الهيئة في تغريدتها” الحذر من مواقع مزيفة تنتحل هوية وتصميم مواقع سعودية لنشر اخبار كاذبة لأثارة الرأي العام مثل خبر “أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف” وغيرها”.

وكانت شركة أرامكو ذكرت في وقت سابق أن تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل قفز سهم شركة أرامكو اليوم الأحد إلى أعلى سعر له منذ الإدراج في البورصة نهاية العام 2019، وسط ارتفاع أسعار النفط.

وسجل السهم خلال الجلسة سعر 45 ريالا، وهو الأعلى منذ إدراجه حيث يُتداول على ارتفاع بنحو 2 %، وسط تداولات بلغت نحو 3.2 مليون سهم، حتى الآن.

وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية لـ”أرامكو” إلى نحو 9 تريليونات ريال، بما يعادل 2.4 تريليون دولار.