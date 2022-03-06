نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تنفيذا لتوجيهات وزير النفط والمعادن.. شركة الغاز بمارب تضيف حصة جديدة لمحافظات (عدن وتعز وحضرموت) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل -

قال المدير التنفيذي لشركة الغاز المهندس محسن وهيط إن الشركة اعتمدت كميات إضافية من الغاز المنزلي بالإضافة إلى الحصص الرسمية لعدة محافظات.

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وقال المدير التنفيذي لشركة الغاز المهندس محسن وهيط، إن الشركة اعتمدت ثلاثات مقطورات ستوزع يوميا بالتداول على العاصمة عدن ومحافظتي تعز وحضرموت، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النفط الأستاذ عبدالسلام با عبود.

وأضاف المدير التنفيذي للشركة في تصريح خاص لليمن الجديد: إن اعتماد هذه الحصص جاء استجابة لحاجة المواطنين في هذه المحافظات، ومن أجل تغطية الاحياجات ورفع جزء من المعاناة عليهم.

وأكد المهندس وهيط إن الشركة راعت الجانب الإنساني للمواطنين في اتخاذ القرار، وقد بدأ تنفيذه، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل جاهدة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في باقي المحافظات على وجه السرعة.

وتشهد محافظات اليمنية أزمة خانقة في الغاز المنزلي منذ أشهر، وقد جاء القرار تلبية لاحتياجات المواطنين وقطعا للطريق أمام المتاجرين بمادة الغاز وفقا للشركة.