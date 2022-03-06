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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محاطا بطاقم من شركة الطيران الروسية الحكومية خلال كلمة أدلى بها عن تطورات الأوضاع في أوكرانيا الأمر الذي أثار تفاعلا.

الإعلامي فيصل القاسم نشر صورة من الكلمة، قائلا بتعليق: "عجيب ابو علي بوتين، عندما يقابل زعماء يجلس بعيداً عنهم بضعة أمتار وراء طاولة طويلة جداً، بينما اليوم يجلس بجانب مجموعة من مضيفات الطيران على بعد نصف متر.. تاع عمي تاع".

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مشهد مثير للرئيس الروسي بوتين مع مجموعة مضيفات طيران .. ومذيع الجزيرة يرد بتعليق لاذع ( شاهد )

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ولفت بوتين في كلمته إلى أن العقوبات المفروضة على بلاده تعادل "إعلان الحرب"، نافيا وجود خطط لحالة الطوارئ في روسيا أو تجنيد المجندين لـ"العملية" في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي: "كان بإمكاننا اتخاذ مسار مختلف. كان بإمكاننا مساعدة جمهوريات دونباس على خط التماس وتعزيزها بالجيش الروسي، لكن في هذه الحالة، أعني بالدعم الثابت من في الغرب، سيكون لدينا متطرفون على الجانب الآخر يأتون إلى ما لا نهاية... بدعم من الغرب".

وأضاف: "أركاننا العامة، وزارة الدفاع، ذهبت في الاتجاه المعاكس. أول شيء قاموا به هو تدمير البنية التحتية العسكرية بأكملها (لأوكرانيا)، حسنًا، ليس كلها، ولكن جزئيًا، في الغالب. مستودعات مع أسلحة وذخائر وطيران وأنظمة دفاع جوي".