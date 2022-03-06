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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أدت النجمة المصرية ياسمين صبري مناسك العمرة في الحرم المكي وشاركت متابعيها عبر احد حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها أطلت فيها بإطلالة محتشمة، مرتدية عباءة سوداء وحجاب بنفس اللون، وبدت بإطلالة طبيعية بدون ماكياج.

علقت ياسمين صبري على الصورة قائلة: “اللهم إني أسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في، وأسألك من الأخلاق أطيبها”.

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هجوم حاد على ياسمين صبري بعد ظهورها بالحجاب من الحرم المكي

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انهالت التعليقات على الصورة فور نشر الصورة من بينها: “الله يتقبل، ربنا يتقبل منك يارب، الله عالتقوى، الله يثبتك”.

ووجه البعض انتقادات لياسمين صبري حيث تساءل إحدهم“هو ليه اما تروحوا تقابلوا ربنا ورسوله تستحو منهم وتلبسوا حجاب وبعد ما ترجعوا تسيبوا شعركم وتلبسوا وحش هو مش ربنا في كل مكان ولا ايه ربنا يرزقكم الهدايه”.

فيما علق اخر “لماذا يصور الإنسان نفسه فى المسجد الحرام. هل الهدف من العمرة هو المراءة والتظاهر بالعبادة. انه رياء ياناس. واليسير من الرياء شرك. عارف يعنى ايه شرك؟ لا تصور نفسك فى اى مسجد ولا وانت تصلى ولا وانت تحج. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ام تريد أن يقول الناس عنك انك مؤمن؟ يامؤمن!!!!!”.