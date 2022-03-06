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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته مع بداية أزمة أوكرانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد انتشر الفيديو بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده.

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صدمة تهز روسيا.. طلاق بوتين من زوجته بعد الحرب على أوكرانيا (فيديو)

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ويضم المنشور تقريراً منشوراً على قناة العربيّة تعلن فيه المذيعة أنّ بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاماً ما شكّل صدمة للمجتمع الروسي.

وتبين أن الفيديو منشور بالفعل على قناة "العربية"، ولكن في العاشر من يونيو 2013، بعنوان "صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين".

ففي يونيو 2013 أي قبل نحو تسع سنوات، فاجأ بوتين الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما، ولا علاقة للحرب الأوكرانية بالموضوع.