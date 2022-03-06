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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خرج الآلاف من الأوكرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على غزو بوتين ضد القوات الروسية في خيرسون المحتلة - وهم يهتفون، ويتسلقون الدبابات، ويدفعون المركبات بأيديهم وأظهروا شجاعة وتحديًا لا يُصدق في مواجهة الجيش الغازي.



ووثق مقطع فيديو، خروج نحو 2000 شخص إلى الشوارع حيث هتف المتظاهرون "المجد لأوكرانيا" و"الموت للعدو"، وشوهد أحد المتظاهرين وهو يتسلق فوق عربة مصفحة روسية حاملًا العلم الأزرق والأصفر.

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مدنيون أوكرانيون يسيرون باتجاه قوات الاحتلال الروسية في خيرسون.. شاهد ما ما فعلوه

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إلى ذلك حاصرت القوات الروسية المدن وزاد عدد الأوكرانيين الذين أجبروا على مغادرة بلادهم إلى 1.4 مليون، قال مسؤولون أوكرانيون إن قوات بوتين قصفت ماريوبول وألقت قنابل على مناطق سكنية في تشيرنيهيف.