شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى من هيفا وهبي .. وأخيرًا شقيقة ’’محمد صلاح‘‘ تخطف الأنظار في أول ظهور لها .. وجمالها حديث الجمهور! (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة شقيقة محمد صلاح عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد فوز اللاعب المصري بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في أول ظهور نادر لها.

وظهرت رباب شقيقة محمد صلاح معه بعد أن دعاها هي وعائلته لحضور المباراة النهائية التي فاز فيها ليفربول على فريق تشيلسي

وهي من المرات النادرة الذي يظهر محمد مع شقيقته أمام الأضواء حيث يحرص النجم المصري على بقاء عائلته بعيدة عن الإعلام.

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح برئاسة جمال علام نجم مصر وقائد المنتخب الوطني بمناسبة تتويج فريقه ليفربول بكأس الرابطة الأنجليزية ؛ متمنين له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق”

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