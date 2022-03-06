شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون ’’نهيلة القلعي‘‘ نجمة ذا فويس كيدز .. ستتفاجأون كيف ظهرت بالشفاف بعدما أصبحت فتاة شقراء شديد الجمال ! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسلطت الأنظار نحو المغربية نهيلة القلعي نجمة ذا فويس كيدز The Voice Kids التي شاركت في الموسم الأول، وذلك بعد أن تم تداول صور حديثة كشفت عن ملامحها بعد مرور 4 سنوات من تجربتها في البرنامج.

تداول رواد مواقع التواصل صور حديثة لنهيلة القلعي مشتركة ذا فويس كيدز الموسم الأول، حيث بدت مختلفة بشكل لافت بعدما كبرت زظهرت بالشفاف وأصبحت شابة شقراء شديدة الجمال.

بدأ الأمر، عندما سيطر نجوم برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids على السوشيال ميديا، وتحديداً بعد تداول أحدث صور للطفلين زين عبيد وغنى بو حمدان بعد أن كبرا، وعلى إثره أخذ البعض على عاتقه البحث عن باقي المشتركين، لتطل علينا نهيلة القلعي بأحدث صورها.

بدت نهيلة القلعي مختلفة عن فترة مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز، حيث غيرت لون شعرها إلى الأشقر مع ظهورها بملابس عصرية تناسب سنها، فهي تحرص على التواصل مع متابعيها الذين تجاوزا الـ 300 ألف على انستقرام بأحدث صورها ومقاطع فيديو لغنائها.

ورغم أن نهيلة القلعي تبلغ الآن 20 عاماً وبالتأكيد تغير شكلها وطريقة ملابسها، إلا أن ظهور صورها مؤخراً بكثافة على مواقع التواصل دفع الكثيرين لإبداء استغرابهم من التحول الملفت في ملامحها.

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