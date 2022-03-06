شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مزري ومخيف لـ بوسي زوجة نور الشريف .. لن تصدق كيف غدرت وشوهت السنوات ملامحها واصبحت اليوم زومبي حقيقي في صورة إنسان.. اتفرج (صوره صادمه للغايه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر نشطاء مصريون عن صدمتهيم الشديدة من إطلالة للفنانة للصرية بوسي. زوجة الفنان الراحل نور الشريف.

وفاجأت متابعيها بهذه الاطلالة بتغير ملامحها بشكل ملحوظ.

بينما حرص عدد من أبطال العرض على التقاط الصور التذكارية مع الفنانة من بينيم الفنانة شيماء عباس القي نشرت من خلال حسابها على موقع “إنستغرام ” صورة تجمعها بالنجمة الكبيرة.

حيث ظهرت فيها وهي ترتدي نظارة طبية, وتبين وجود تغير في شكلها بكل وضوح.

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