شكرا لقرائتكم خبر عن العالم بخطر كبير.. المنجم الشهير ميشال حايك .. يفجر تنبؤات خطيرة ،نارية ،كارثية في ماسيحدث بشهر مارس٢٠٢٢.. ومصير مزلزل للإعلامي عمرو اديب ومحمد صلاح ومحمد رمضان ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2022عام ملؤه الأماني استقبله المصريون والعالم، ويعد علم الفلك من بين الذي، يبحث عنه المصريون لمعرفة الفلك وكشف الفلكي اللبناني ميشال حايك عن أبرز توقعاته وتنبؤاته للمصريين في عام 2022.

واضاف الفلكي اللبناني هناك علامات غريبة سيراها في عام 2022 عند محيط الأهرامات، وأضواء وأجسام وتحركات ستظهر وتختفي، وأن هذه الأجسام والعلامات ستثير دهشة العلماء، وحيرة المواطنين.

وتابع الفلكي اللبناني ان شرم الشيخ في عام 2022 سوف تستعيد عزها وتتغلب على محاولات كسرها، وتحدث عن الشقيقين الإعلاميين عمرو وعما اديب نجاحات الاخوين عمرو وعماد الدين، في مرصد الأعين الفارغة .

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