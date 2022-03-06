نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نقص فيتامين " د " يسبب تساقط العظام ومشاكل صحية كثيرة .. إليك هذه الأطعمة التي تعوض عنك نقص هذا الفيتامين إلهام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت خبيرة التغذية الروسية إيلينا فوسكريسنسكايا، عن الأطعمة، التي تساعد على تعويض نقص فيتامين "د" في الجسم.

وقالت فوسكريسنسكايا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "حوالي 90% من فيتامين (د) ينتج في الجسم من الأشعة فوق البنفسجية، ويمكنك الحصول عليه من الطعام، حيث إنه يوجد معظم فيتامين (د) في الأسماك الدهنية؛ سمك السلمون البري والرنجة، ويعد الماكريل والسردين وسمك السلمون والسلمون الوردي والهلبوت وكبد سمك القد والمحار والكافيار الأحمر والأسود مصادر ممتازة لفيتامين د، كما يمكنك أيضا العثور على فيتامين د في فطر الغابة الذي تغذيته الشمس، ولكن الفطر من السوبر ماركت، للأسف، لا تحتوي على هذا الفيتامين تقريبًا. الزبدة وحليب الماعز والجبن والجبن هي أيضا مصادر ممتازة".

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وبحسبها فإن فيتامين (د) هو من المغذيات الدقيقة الهامة للغاية التي تساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام، كما يمنع تلين العظام وهشاشة العظام والسرطان، مشيرة إلى أن فيتامين "د" يدعم صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة، كما ينظم مستويات الأنسولين.

وختمت "يجب أن أقول إن عددا كبيرا من الناس يعانون من نقص في هذا الفيتامين وعليهم الانتباه إليه".