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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت الدكتورة هبة قطب، استشارى الطب الجنسى، أن أسباب البرود الجنسى تتركز في ثلاث نقاط، وهي "التشنج المهبلى اللاإرادى، والختان وأكياش الشيكولاتة".

وأوضحت الدكتورة هبة قطب، خلال حوارها ببرنامج "ماما دوت أم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن التشنج المهبلى اللاإرادى هو خارج عن إرادة السيدة تمامًا، ويحدث فيه انقباض في العضلة الدائرية المحيطة بالمهبل، وبالتالى عندما يقترب منها زوجها أو الطبيب أو الكشف بالسونار يحدث لها تشنج لاإرادى منها.

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هبة تكشف أسباب المشكلات الجنسية بين الزوجين وتكشف عن خطر المكملات

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وأشارت إلى أن علاج هذه الحالة بسيط جدًا من خلال العقاقير الطبية، أو الحقن، أو العلاج الطبيعى حسب ما تتطلبه كل حالة.

كما اعتبرت الدكتورة هبة قطب أن الختان جريمة بكل المقاييس، لكنها نوهت في الوقت ذاته إلى أن هناك طريقة يمكن من خلالها أن تتجاوز المرأة المختتنة هذا الأمر، مؤكدة أن تأثير عملية الختان على إحساس المرأة يرجع لأسباب نفسية بحته ليس له علاقة بالأسباب العضوية، وذلك من خلال تعرضها لتجربة مؤلمة من قهر وألم مرتبط بالمكان.

https://fb.watch/bylm4Ubuo_/

وتابعت، أن أكياس الشيكولاتة هي أحد الأمراض العضوية الوظيفية، موجهة السيدات باللجوء فورًا لطبيب أمراض نسا في هذه الحالة، مؤكدة على توافر العلاجات الدوائية الخاصة بها، بالإضافة إلى استخدام المنظار، وأخيرًا يأتى التدخل الجراحى إذا لزم الأمر.

كما حذرت استشارى الطب الجنسي، من المكملات الغذائية التى يتناولها الشباب فى الجيم، بهدف الوصول لشكل جسدى معين، مؤكدة أن هذه المكملات تؤثر بالسلب على العلاقات الجنسية، حيث أثبتت الدراسات أن الحيوانات المنوية لمتناولى المكملات الغذائية تكون أقل جودة من غيرهم.