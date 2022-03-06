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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر الخبز من المواد الغذائية التي لا غني عنها الغنية بعديد من الفوائد الصحية، إذ يعتاد كثير من الأشخاص على تواجده على مائدة الإفطار يوميا، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية على أن الخبز ليس مناسبًا لنظامك الغذائي أو لصحتك، نستعرضها لكم وفقا لما ورد في موقع "eatthis".

- تكتسب وزناً:

إذا رأيت الأرقام على الميزان ترتفع بشكل مبالغ فيه، يجب عليك التوقف عن تناول الخبز، ووفقًا لدراسة عام 2014، إن تناوله يوميًا كان مرتبطًا بشكل كبير بخطر زيادة الوزن أو السمنة.

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توقف فورًا عن تناول الخبز إذا ظهرت عليك هذه العلامات الخمس.. لا تتجاهلها

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- ارتفاع ضغط الدم دئما:

سواء كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لسنوات أو اكتشفت مؤخرًا أن ضغط الدم لديك مرتفع، فإن التخلص من الخبز من نظامك الغذائي من أسهل الطرق لخفض ضغط الدم، أفادت دراسة عام 2018 في مجلة Nutrients أن استهلاك قطعة واحدة فقط منه مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع مرتبط بارتفاع ضغط الدم.

- تقلصات المعدة:

إذا لاحظت أن معدتك تعاني من التقلصات بعد تناول الخبز، فهذه علامة على أن الوقت قد حان للتوقف عن استهلاكه، وذلك لأن يعاني كثير بالداء البطني، وهي حالة مناعية يسببها الجلوتين من الانتفاخ الشديد والألم والإسهال والإمساك بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

- طفح جلدي:

لا يجب تجاهل هذا الطفح الجلدي المفاجئ باعتباره التهاب الجلد التماسي السريع، لأنه يكون أيضًا علامة على أنك بحاجة إلى منع استهلاك الخبز من نظامك الغذائي.

- سكر الدم غير منضبط:

إذا تم تشخيصك مؤخرًا بمرض السكري، عليك إعادة تقييم تناول الخبز على الأقل في الوقت الحالي، نظرا لأن يتم تحميل عديد من أنواع الخبز المتوفر تجاريًا بالسكر المكرر، والذي يمكن أن يشكل مخاطر صحية خطيرة للأفراد الذين لا يتم التحكم في نسبة السكر في الدم لديهم بشكل كافٍ.