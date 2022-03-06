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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في فضيحة مدوية للرئيس الروسي بوتين ونظامه المستبد، استقال طاقم قناة "Dozhd" الروسية على الهواء؛ احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعد أن أمرتهم السلطات الحكومية بالإغلاق النهائي.

وأظهرت لقطات مصورة طاقم القناة وهو يخرج من الاستوديو أثناء بث مباشر، وكانت الكلمات الأخيرة للفريق: "لا للحرب".

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فضيحة مدوية للرئيس الروسي بوتين على الهواء مباشرة .. شاهد ماذا حدث؟

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وقام فريق القناة بتشغيل فيديو فيلم "بحيرة البجع"، مثلما فعلت جميع قنوات تلفزيون "الاتحاد السوفيتي" عندما انهار فجأة.