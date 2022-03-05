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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن السبب وراء وضع القوات النووية في الجيش الروسي في حالة تأهب قصوى.



وقال ‏بوتين، في تصريحات صحفية: "وزيرة خارجية بريطانيا أدلت بتصريح بأن الناتو قد يتدخل في هذا النزاع مع أوكرانيا، فأمرت على الفور بوضع القوات النووية في حالة التأهب القصوي".

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وأخيرًا.. الرئيس الروسي يكشف عن سبب وضع القوات النووية في حالة تأهب (فيديو)

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وتابع بوتين: "ولكن قالوا لنا الغرب أن وزيرة خارجية بريطانيا لم تكن تقصد، ولا يوجد شيئ من هذا القبيل".



وأعلن الرئيس الروسي، في وقت سابق، وضع قوة الردع في الجيش الروسي، في حالة تأهب، متهما الغرب باتخاذ مواقف عدوانية تجاه بلاده.