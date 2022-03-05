السعودية تزف بشرى سارة للمسلمين بشأن العمرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في نبأ سار أن العمرة أصبحت الآن متاحة للجميع من داخل وخارج المملكة.

وقال الربيعة في تغريدة عبر تويتر: “في مثل هذا اليوم قبل عامين تم إيقاف العمرة بسبب الوباء، والآن متاحة للجميع”.

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وأضاف الوزير السعودي: “الحمد لله على نعمه وفضله، احجز عمرتك في أيّ وقت تُحب عبر تطبيق اعتمرنا أو توكلنا، مكة والمدينة في انتظاركم بشوق”.

ومن جانبه قال عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة سعيد باحشوان إن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج ومن مختلف دول العالم.

وأضاف في تصريحات لقناة “العربية” أن شركات ومؤسسات العمرة على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار والمعتمرين، حيث بدأ المعتمرون من مصر وتونس وليبيا والهند وباكستان في التوافد إلى مكة المكرمة و المدينة المنورة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في مارس 2020م تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة في حينها أن أن “هذه الإجراءات اتخذت لمنع وصول فيروس كورونا إلى مكة المكرمة”.