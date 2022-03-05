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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مصدر دبلوماسي كويتي حقيقة الأنباء عن عثور الأجهزة الأمنية المصرية على جثة مقطعة نصفين بمنور عقار في منطقة الهرم قيل إنها لمواطن كويتي الجنسية.

“جثة كويتي مقطعة نصفين”

وأوضح مصدر دبلوماسي أن جثة القتيل التي عثر عليها في مصر واشتبه بأنها قد تكون لمواطن كويتي، تم التأكد منها حيث تبين انها تعود إلى مواطن مصري وليس لمواطن كويتي.

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“جثة كويتي مقطعة نصفين في مصر” .. مصدر دبلوماسي كويتي يكشف التفاصيل

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وقال المصدر لصحيفة “القبس” ان موظفي السفارة تواصلوا مع السلطات المصرية التي اكدت لهم بعد التأكد من الجثة انها جثة مواطن مصري .

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن تستجوب المقيمين بالعقار الذي شهد الحادث، والمترددين عليه.

إضافة إلى ذلك يتمّ فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وفحص المكالمات الصادرة والواردة لهاتف القتيل، وآخر المشاهدات له قبل اختفائه وارتكاب الجريمة.

المصدر: القبس