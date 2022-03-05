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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت الفنانة السورية نسرين طافش ضجة واسعة بعد نشر صورها ببدلة رقص من كواليس مسلسل “جوقة عزيزة”، حيث أكد كثيرون أن دورها لا يناسب دراما رمضان.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام وفق ما رصدت “وطن” صوراً، ظهرت فيها ببدلة رقص جريئة، وإلى جانبها الطفل محمد اسامة الذي اشتهر بأداء أغنية “الغزالة رايقة”.

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نسرين طافش ببدلة رقص جريئة .. صور أشعلت جدلاً ستظهر بها في رمضان!

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النجمة نسرين طافش بطلة العمل تقدم شخصية عزيزة بطلة المسلسل.

وكشف المنتج الفني والمخرج المصري علاء حمدي أن مسلسل جوقة عزيزة يستعرض حياة المغنية والراقصة عزيزة التي عاشت في عشرينات القرن الماضي وساهمت في تأسيس الحياة الفنية في سوريا والاستعراضية والمسرحية بالشام.

ويعتبر العمل الاكثر والاضخم انتاجا هذا العمل ومنفرد منذ عقود كعمل تاريخى واستعراضى على غرار الاعمال المصرية العظيمة التى تناولت الاستعراض والايكتشات الفنية ضمن الاحداث والصراعات الدرامية المشوقة والمعارك والأعمال التاريخية الكبيرة ويذاع على اكثر من محطة ومنصات عالمية.