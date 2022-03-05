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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وطن – هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مواطنتها الفنانة نوال الكويتية، بسبب إطلالتها في ثاني حفلات مهرجان فبراير الكويت – 2022 العودة.

“كتفك عاري”

وارتدت نوال الكويتية فستاناً أسود، بفتحة صدر صغيرة على شكل حرف v، وفتحات صغيرة تكشف جزءاً من كتفها.

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ملابس نوال الكويتية تستفز فجر السعيد وتعليقها مثير للجدل!

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وهو الأمر الذي جعل فجر تهاجمها بتغريدة عبر حسابها على “تويتر”، فكتبت: ” نوال ظاهر تغيير نمط ملابسك ليس المطلوب”.

وتابعت: “فكتفك العاري لن يطربنا نحتاج صوت يا ام حنين وهذا للأسف غير موجود”.

آراء متباينة

وتباينت الآراء حول ملاحظة فجر السعيد، فمنهم من أيدها، بينما أكد آخرون أن نوال تصدرت التريند بنجاح حفلها. وأن ملابسها لم تتخط الحدود.

فكتبت إحداهن: ” هذي اطلالات نوال من سنين وهذا نمط ملابسها المعتاد ، تضحكين مالقيتي شي تنتقدينه”.

وكتب آخر: ” ليش التجريح انسانه قديرة ومحترمة. ولا عمرها غلطت على أحد ليتك انتقدتيها بالخاص بينك وبينها لا تستحق منك كذا”.

وأشارت ناشطة إلى أن حفل نوال نجح وعقبت: ” نوال التريند الأول بالكويت. من الحفلة القوية الحلوة تسلم عليك”.

مهرجان فبراير الكويت

هذا وقد أقيم مهرجان فبراير الكويت – 2022 العودة، في قاعة مسرح «الأرينا» التابعة لمجمع 360 مساء أمس الجمعة.

وأحيت نوال مع كل من الفنان القطري فهد الكبيسي، وفهد السالم أمسية غنائية ساهرة وسط حضور جماهيري واسع. أمتعوا فيها الحاضرين.

ونقل تلفزيون الكويت الحفل مباشرة، وإذاعة “أثير الكويت”. وكذلك قنوات “روتانا”.

ورافق نوال الكويتية، المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية. وقدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

وبدأت نوال الحفل بأغنية “لا شك ترضيني”، ثم “تفاصيل”، ولاقت تفاعلاً كبيراً وتصفيقاً حاراً من الجمهور.