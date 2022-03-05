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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المقدر أن يؤثر فقدان السمع على أكثر من 12 مليون شخص في جميع أنحاء الجزر البريطانية. هل أنت قلق على شخص تعرفه؟ تحدث موقع Express.co.uk مع أخصائي سمع خبير لفهم العلامات الأساسية الثلاث التي قد تشير إلى أنك تعاني من ضعف السمع.

لن يدرك الكثير من المصابين بضعف السمع ذلك إلا بعد مرور عدة سنوات. تزداد احتمالية إصابتك بفقدان السمع مع تقدمك في السن. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، تتوفر المساعدة والدعم للمرضى أيضًا.

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لا تتجاهلها.. 3 علامات تشير إلى ضعف السمع في الأذن وتحذرك من فقدان السمع

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خلال الأسبوع الماضي ، قامت مجموعات ومنظمات الحملة في جميع أنحاء العالم برفع مستوى الوعي بيوم السمع العالمي.

أحد الشروط التي كان الخبراء يتطلعون إلى زيادة المحادثة حولها هو ضعف السمع.



في حين أن ضعف السمع شائع ، خاصة عند كبار السن ، إلا أن علاماته قد تكون في بعض الأحيان أقل وضوحًا للبحث عنها.

كاتي أوغدن هي مديرة التدريب في ReSound ، في شمال غرب أوروبا - وهي جزء من مجموعة GN Group ، التي تصنف نفسها على أنها الشركة الرائدة عالميًا في حلول الصوت الذكية.

أخبرت Express.co.uk عن ثلاثة أعراض رئيسية يجب البحث عنها والتي يمكن أن تشير إلى ضعف السمع لدى الأصدقاء أو أفراد الأسرة.

1.) تغيير مستوى صوت التلفزيون

قالت السيدة أوجدن إن "التلفزيون مؤشر كبير" على ما إذا كان شخص ما يعاني من ضعف السمع.

قالت: "إذا تم رفع هذا التلفزيون بصوت أعلى لأحد أفراد الأسرة أكثر مما يرغب الآخرون ، فسيكون تقييم السمع فكرة جيدة."

2.) يطلب من الناس أن يعيدوا حديثهم

على الرغم من أن هذا ليس بالضرورة مؤشرًا على فقدان السمع الدائم ، إلا أنه يجب أن تظل على دراية بالوقت الذي يطلب منك فيه شخص ما تكرار كلامك باستمرار.

في الواقع ، يمكن أن تكون هناك تفسيرات أخرى لسبب ظهور هذا النمط في السلوك ، ولكن بغض النظر عن ذلك ، لا يزال عليك البحث عن أخصائي طبي ليراه.

وأضافت السيدة أوجدن: "إذا طُلب منك غالبًا ، بصفتك فردًا من أفراد الأسرة ، تكرار كلامك ، فهذا مؤشر على أن شخصًا ما لا يسمعه بوضوح".

3.) الانسحاب من المواقف الاجتماعية

وفقًا لاختصاصي السمعيات ، إذا رأيت أحد أفراد الأسرة يُنسحب أكثر فأكثر من المحادثات أو يتجنب عن قصد المواقف الاجتماعية ، فهذا يعد "مؤشرًا جيدًا" لحجز اختبار السمع.

وقالت: "نحن كبشر نحتاج إلى أن نكون اجتماعيين ويمكن أن يؤدي فقدان السمع بالتأكيد إلى إعاقة هذه الحاجة وهذا يحتاج إلى معالجة سريعة."

بالإضافة إلى العلامات التي حددتها السيدة Ogden ، يتم سرد ما يلي بواسطة NHS على موقعها الرسمي كمؤشرات لفقدان السمع:

صعوبة في السمع على الهاتف

تجد صعوبة في مواكبة المحادثة

الشعور بالتعب أو التوتر نتيجة الاضطرار إلى التركيز أثناء الاستماع

أوضحت السيدة أوجدن أن الناس غالبًا لن يدركوا أنهم يصابون بفقدان السمع لعدة أسباب.

قالت: "غالبًا ما يكون ذلك بسبب فقدان السمع عادة ما يكون شيئًا تدريجيًا ، والدماغ يتكيف باستمرار مع هذا.

"لذلك ، قد يكون الأمر جيدًا أن الشخص لا يدرك أن التلفزيون مرتفع جدًا ، أو أنك لا تتمتم لأن الأمر أصبح طبيعيًا بالنسبة لهم.

"سأقول إذا تعرض شخص ما لفقدان سمع مفاجئ ، اذهب لرؤية شخص ما على الفور. هذا أمر خطير ويحتاج إلى اهتمام فوري ".

يجب على أي شخص مهتم بسمعهم إجراء تقييم السمع في أقرب وقت ممكن.

يمكن القيام بذلك من خلال الطرق التالية:

احجز اختبارًا مجانيًا عبر الإنترنت

احجز مباشرة مع اختصاصي رعاية سمعية مستقل

العثور على محترف يمكنه الحضور مباشرة إلى عنوان منزلهم

ترتيب موعد مع طبيبك الذي يمكنه بعد ذلك وضعك على مسار NHS

قم بزيارة متجرك المحلي الذي يقدم تقييمات السمع.