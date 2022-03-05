نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تذكرون الطيار الروسي الذي قتل السوريين وظهر بجانب بشار الأسد ؟؟.. شاهدوا كيف كانت نهايته اليوم في أوكرانيا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكرت مصادر سورية معارضة أن طيارا روسيّا، أسقطت طائرته في أوكرانيا وتعرض للأسر من قبل القوات الأوكرانية، شارك في قصف المدن السورية خلال الحملة الجوية التي شنتها موسكو لدعم نظام بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطيار الذي ألقي عليه القبض يدعى "كراسنويارتسيف" وفق ما نقل عن الإعلام الأوكراني الرسمي.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

لا تتجاهلها.. 3 علامات تشير إلى ضعف السمع في الأذن وتحذرك من فقدان السمع

هل تذكرون الطيار الروسي الذي قتل السوريين وظهر بجانب بشار الأسد ؟؟.. شاهدوا كيف كانت نهايته اليوم في أوكرانيا

بوتين يعلن عن خطوة أخيرة لو اتخذها الغرب فإنها إعلان صريح لـ الحرب العالمية الثالثة .. ما هي؟

خلطة جبارة لتنظيف الفرن بدون جهد

شاهد لحظة سقوط 3 "قنابل جوية" ضخمة على مدينة أوكرانية

مشروبات بسيطة يتجاهلها كثير من الناس وهي تنظف الكبد من السموم خلال 3 أيام

إسقاط طائرة روسية ودماء تنزف من قائدها الأسير .. شاهد الفيديو

هل شرب الماء أثناء الأكل صحي؟

شمس الكويتية تهاجم الرئيس الأوكراني و تسخر منه

وكان الطيار الروسي الأسير، ظهر في صورة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال زيارته لقاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري برفقة رئيس النظام السوري "بشار الأسد" وبعض الطيارين الروس "ممن شاركوا بتدمير المدن السورية وقتل أهلها"، وفق المرصد.

ونشرت مواقع إعلامية في أوروبا الشرقية فيديو للطيار الأسير، كما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو لإسقاط طائرته فوق مدينة تشيرنيغيف.

ومنذ أسر الطيار الروسي وتداول صوره انتشرت على الفور مقارنات بينه وبين ذلك الطيار في الصورة مع بوتين والأسد في القاعدة العسكرية الروسية في سوريا.