نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خلطة جبارة لتنظيف الفرن بدون جهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل تعتبرين تنظيف الفرن مهمة شاقة؟ هل تبحثين عن أسهل الطرق التي تضمن لك تنظيف الفرن بدون جهد؟ إكتشفي فيما يلي طريقة تنظيف الفرن بخلطة جبارة بدون جهد.

ias

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

بوتين يعلن عن خطوة أخيرة لو اتخذها الغرب فإنها إعلان صريح لـ الحرب العالمية الثالثة .. ما هي؟

خلطة جبارة لتنظيف الفرن بدون جهد

شاهد لحظة سقوط 3 "قنابل جوية" ضخمة على مدينة أوكرانية

مشروبات بسيطة يتجاهلها كثير من الناس وهي تنظف الكبد من السموم خلال 3 أيام

إسقاط طائرة روسية ودماء تنزف من قائدها الأسير .. شاهد الفيديو

هل شرب الماء أثناء الأكل صحي؟

شمس الكويتية تهاجم الرئيس الأوكراني و تسخر منه

أسهل طريقة لتنظيف الحيط والجدران دون إلحاق الضرر بالدهان

صدمة تهز أمريكا .. 35 دولة ترفض التصويت ضد روسيا وهذه الدولة بالذات خيبت آمال الولايات المتحدة

ما قصّة طرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب؟! (شاهد)

ماذا يحدث إذا أكلت المكسرات كل يوم؟!

لماذا تبقى حواسنا يقظة رغم استغراقنا في النوم؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكشف عن عادة يمارسها يومياً قبل نومه والتمارين الرياضية التي يفضلها

تصرف مفاجئ من رئيس أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي يثير تفاعلاً واسعاً .. شاهد ماذا فعل وأدهش الجميع

أول رد من إسرائيل على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما قال: لا ننظر لهم كعدو

تنظيف الفرن بخلطة جبارة بدون جهد:

إتبعي هذه الخطوات لتنظيف الفرن:

الخطوة الأولى: تأكدي من أن الفرن لديك بارد تماماً ثم قومي بعدها بإزالة الرفوف منه. ضعي رفوف الفرن في حوض المجلى وإنقعيها في الماء الساخن مع القليل من صابون غسيل الاطباق.

الخطوة الثانية: في وعاء صغير امزجي القليل من عصير الليمون الحامض مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز. حركي الخليط جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. وزعي العجينة أسفل الفرن وعلى الجوانب. وتأكدي من التركيز على المناطق حيث تراكمات الزيوت والدهون.

الخطوة الثالثة: إملئي عبوة رذاذة بمزيج متساوٍ من الماء والخلّ الأبيض. رشي الخليط على خليط صودا الخبز في الفرن.

الخطوة الرابعة: أتركي المزيج لبضع ساعات على سطح الفرن حتى تتأكدي من تذويب تراكمات الدهون كلها.

الخطوة الخامسة: في هذا الوقت إستخدمي فرشاة نظيفة لتنظيف رفوف الفرن بعد نقعها في حوض المجلى.

الخطوة السادسة: إستخدمي الفرشاة بعد تنظيفها للتخلص من تراكمات الدهون في الفرن بعد أن تتفاعل صودا الخبز والخلّ الأبيض.

الخطوة السابعة: استخدمي قطعة قماش مبللة لإزالة صودا الخبز والخل الابيض عن سطح الفرن.

الخطوة الثامنة:قد تضطرين الى تكرار هذه الخطوات أكثر من مرة للتأكد من أن الفرن لديك أصبح خالياً من أي دهون أو زيوت.