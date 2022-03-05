مشروبات بسيطة يتجاهلها كثير من الناس وهي تنظف الكبد من السموم خلال 3 أيام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الكبد مسؤول عن إزالة السموم من الجسم من جميع السموم و الشوائب التي نتناولها ، مثل الأطعمة المقلية. لإزالة السموم من الكبد و تجنب المشاكل الصحية الخطيرة ، من الضروري تنظيف الكبد باتباع نظام غذائي صحي و متوازن ، حيث يمكننا تضمين مشروبات و عصائر.

الكبد عضو مهم للغاية. فهو لا يحمي فقط من السموم بل لديه قدرة كبيرة على التجدد (بالإنجليزية: Liver regeneration) . و مع ذلك، لا يجب إتلاف الكبد لمجرّد تمتّعه بهذه القدرة، بل العكس تماما. أفضل ما يمكنك فعله هو الاعتناء بالكبد من خلال اتباع نظام غذائي صحي خالٍ من السموم التي تقلقه.

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مشروبات تنظيف الكبد من السموم

هناك العديد من الخيارات لتطهير الكبد من السموم. لقد جمعنا لك هنا، في موقع علوم العرب، المشروبات الأكثر فعالية و طبيعية منها. بهذه الطريقة يمكنك الاستفادة مما تقدمه لك الطبيعة مع توفير المال.

عصير البنجر و الليمون

البنجر غني بمضادات الأكسدة بفضل مادة البيتالين (بالإنجليزية: Betalain) التي يحتوي عليها، و هي المادة التي تمنحه لونه الأرجواني.

يعزز البنجر التخلص من المعادن الثقيلة من أجسامنا . و بالتالي يساعدنا في الوقاية من الأمراض مثل سرطان الكبد. هذا بالإضافة إلى الفوائد التي نعرفها عن الليمون ، يمنحنا البنجر و الليمون عصيرًا قويًا لإزالة السموم من الكبد.