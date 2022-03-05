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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مقطع مصور أسر طيار روسي بعد إسقاط مقاتلته، اليوم السبت، من قبل الدفاعات الأوكرانية في أجواء مدينة تشيرنيهيف شمال البلاد.

فقد أفادت مواقع مختصة بالشؤون العسكرية أن الطائرة من طراز Su-34 أسقطت عندما كانت تحاول وقف إحدى الغارات الجوية العديدة التي شنتها القوات الروسية.

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إسقاط طائرة روسية ودماء تنزف من قائدها الأسير .. شاهد الفيديو

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في حين كشفت صور أخرى خروج طيارين من الطائرة عبر المظلة، ليؤسر الأول ويقتل الثاني على الأرض.

وتعتبر Su-34 طائرة هجوم أرضي متخصصة، وهي مزودة بأنظمة دفاع ذاتية متعددة، وقدرة تحمل عالية.

وكان سلاح الجو الروسي تكبد خسائر منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الفائت، شملت ما لا يقل عن 2 أو 3 طائرات Su-25 ومروحية Mil Mi-24/35.

يذكر أن موسكو أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق على أراضي الجارة الغربية مطالبة بنزع سلاحها الذي تعتبره مهددا لأمنها. كما طالب الكرملين مرارا بوقف توسع الناتو شرق أوروبا، ورفض ضم كييف إليه.

ما أدى إلى استنفار الغرب وفرضه عقوبات غير مسبوقة على الروس. كما أدت تلك العملية الروسية إلى توتر أمني لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.