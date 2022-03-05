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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدّر معرض مسقط الدولي للكتاب 2022 حديث العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، خاصة مع اتهام اليوتيوبر الكويتي كويلي إدارة المعرض بطرده.

طرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب

وقال “كويلي” إن إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب طردته بسبب الكم الهائل من الناس الذين حضروا من أجله، مشيراً إلى أنّه أبلغ الإدارة منذ أسبوع بنيته القدوم لتوقيع كتاب له.

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ما قصّة طرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب؟! (شاهد)

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وقدّم “كويلي” اعتذاره لجميع من حضروا لأجله عمّا حدث في المعرض، لافتاً إلى أن سبب الفوضى التي حدثت يتحمل مسؤوليتها القائمون على المعرض.

وعبّر عُمانيون من خلال وسم (#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب_2022)، عن استيائهم بسبب الإزدحام “الغريب” في المعرض.

وقال ابراهيم الجهضمي: “كل هذا التجمع وهذا الصريخ بسبب شخص .. والله حسافة .. تحتار ايش تكتب”.

كما قال عبدالله البطاشي: “الإزدحام غير الطبيعي أمر يدعو للاستغراب في منشأة يفترض تكون مهيئة لعدة فعاليات وليس واحدة فقط. إنه المركز الأكبر والأضخم، يفترض أن الشوارع مهيئة لعدة فعاليات حتى وأن كانت في موسم واحد. الوضع يكشف مساوء التخطيط والاستشراف المستقبلي ..”.

وكتبت مغرّدة: “الله يفشلكم كان طردتوا مشهور متعنّي من الكويت لتوقيع كتابه !! عشان بس ما عارفين تنظموا المعرض للتجمهر سامحنا كويلي اول مره يجينا مشهور والناس تتجمهر عليه ب هالحجم”.

ولم يصدر عن إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب اي تعقيب على ما حدث حتى لحظة كتابة وطن لهذا الخبر.