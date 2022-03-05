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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تفاعل حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي التابع للخارجية مع تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن العلاقة مع إسرائيل.

وكتبت إسرائيل بالعربية في منشورها: "قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن السعودية لا تنظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل في العديد من المصالح.

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أول رد من إسرائيل على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما قال: لا ننظر لهم كعدو

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وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية "مقتطف من مقابلة لصحيفة @TheAtlantic مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع جزء من تصريحاته.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد أن "حكومة المملكة لا تنظر إلى إسرائيل باعتبارها عدوا وإنما تعدها "حليفا محتملا".

وقال ردًا على سؤال مجلة ذا أتلانتك الأمريكية، بشأن احتمال بناء علاقات دبلوماسية بين السعودية و إسرائيل مثل دولة الإمارات: "الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي هو ألَّا تقوم أي دولة بأي تصرف سياسي، أو أمني، أو اقتصادي من شأنه أن يُلحق الضرر بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".

واستكمل: "جميع دول المجلس ملتزمة بذلك، وما عدا ذلك، فإن كل دولة لها الحرية الكاملة في القيام بأي شيء ترغب القيام به حسب ما ترى، إنهم يملكون الحق كاملًا في القيام بأي شيء يرونه مناسبًا للإمارات العربية المتحدة".

وأتم: "أما بالنسبة لنا، فإننا نأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إننا لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك".