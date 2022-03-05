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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهرت صور ولقطات، حجم الدمار الذي تعرضت له أكبر طائرة شاحنة في العالم، في مطار بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، خلال الغزو الروسي.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، العديد من الصور التي تظهر الطائرة المحترقة أنتونوف 225 مريا، الأوكرانية الصنع، بعد تحطمها خلال هجوم روسي على مطار هوستوميل ، بعد قصفها بصاروخ يوم الأحد الماضي.

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شاهد أول صور لأكبر طائرة في العالم محطمة بعد قصفها بصاروخ روسي في مطار أوكراني

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وكشفت الصحيفة البريطانية، أنه قد تبلغ تكلفة إصلاح طائرة الشحن التي تحتوي على 6 محركات وتزن 314 طن، أكثر من 3 مليارات دولار.

وذكرت الصحيفة أبرز المعلومات عن الطائرة، التي يبلغ طولها 84 متر، ويبلغ طول جناحيها 88 متر، أي ضعف عرض ملعب كرة قدم تقليدي، بالإضافة إلى قدرتها على حمل حمولة تعادل عشر دبابات قتالية أي حوالي 418 ألف رطل.