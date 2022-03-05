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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ضعف النظر هو سنة طبيعية فالنظر يضعف كلما تقدم الإنسان في العمر وهذا كلام لا نقاش فيه أو جدل فالنظر يعتبر من أهم الحواس لدي الإنسان لذلك يجب الحفاظ عليها فتطور الطب كثيرا فأصبح وجود عدسات لاصقة وغيرها لتحسين الرؤية ولكن هذه الوصفة البسيطة التي سنقدمها بشكل حصري من موقع “نجوم مصرية” تساعد بشكل كبير في تقوية النظر والتخلي عن العدسات اللاصقة والنظارات .كما أن كلمة السر في هذه الخلطة هي الزعفران فتوصلت باحثة إلي فائدته الكبيرة لتقوية النظر في وقت قصير جدا .

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مشروب سحري يساعد علي تقوية البصر وتحسين الرؤية

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مكونات المشروب :

مقدار واحد جرام من الزعفران .

مقدار واحد كوب من الماء .

طريقة تحضير المشروب :

يتم غلي الماء ثم يتم إضافة الزعفران ويتم شربة علي مدار اليوم أو يكون قبل النوم في المساء .



كما أن للزعفران فوائد أخري غير تقوية البصر فأثبتت الدراسات العلمية الحديثة أنة يساعد بشكل كبير في تنقية الدم ويقوم بتحسين الدورة الدموية كما أنة علاج فعال لالتهاب المفاصل ويقوي ذاكرة الإنسان بشكل كبير .