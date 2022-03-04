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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بحسب مجلة “ميخور كون سالود” الإسبانية، علم الوراثة مثير للدهشة ويمكن أن تظهر حقائق جديدة حوله كل يوم. لذلك، يتطلع العلماء دائمًا لاكتشاف مثل هذه الحالات والتحقيق فيها وإصدار تفسير لها.

أحدث حالة أذهلت سكان العالم هي حالة الأخوين التوأمين اللذين تزوجا من أخوات توأم.

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توأم متزوج بتوأم ينجبان طفلان متطابقان (شاهد)

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حقيقة غير مسبوقة لزوجين من التوائم

جوش وجيريمي ساليرز، شقيقان توأمان أصبحا زوجًا لبريانا وبريتاني، أختان توأمان أيضا. ولهذا السبب، أصبحوا أحد الأزواج الذين جذبوا أكبر قدر من الاهتمام في جميع أنحاء ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة.

في يناير 2021، استمتع جوش وزوجته بريتاني بفرحة إنجاب طفل جميل اسمه جيت. وهكذا رحبوا به عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتلقوا التهاني من عدد لا بأس به من مستخدمي الإنترنت.

في وقت لاحق، أصبحت بريانا وجيريمي، أحد التوائم، والدين أيضًا في أبريل 2021. وفي تلك اللحظة، بدأ الجميع يتفاجؤون.

حسنًا، مثل الزوجين، كان الأطفال حديثي الولادة متطابقان بشكل لا يصدق. لدرجة أنه عندما قاموا بتحميل الصور على الشبكات الاجتماعية، لم يكن الناس متأكدين من كيفية التعرف على كل واحد فيهما.

أيضًا، أصبح الكثير من الناس في حيرة من أمرهم بشأن علاقة الطفلين. هذا لأنهم لا يجدون أي فرق بينهما وكأنهما توأم.

التوائم والأطفال

الوضوح الجيني في حالة هذين التوائم

من الناحية الفنية، فإن الأطفال جاكس وجيت هم أبناء عمومة. ومع ذلك، على المستوى الجيني، يمكن التعرف عليهم كأشقاء لأنهما توأم رباعي.

ما المقصود بالتوائم الرباعية؟

يعني هذا أن الأطفال مرتبطون وراثيًا بكلا الشريكين. لذلك، كلاهما يشتركان في نفس السمات مثل والديهما.

بهذه الطريقة، إذا خضع الطفلان للاختبار الجيني، فستظهر النتيجة أنهما شقيقان وليسا أبناء عمومة. مثل والديهم تماما، لديهم حمض نووي مماثل.

بلا شك، إنها حالة غريبة للغاية وقد صرح معظم الناس أنهم لم يروا مثل هذا الموقف من قبل.

انعكاس نهائي

من جانبها، ذكرت الأوساط العلمية أنها ستستمر في تحليل هذه الحالة، لمعرفة الجوانب الجديدة الأخرى التي يمكن اكتشافها. هذا لأنه وضع فريد فاجأ الجميع تقريبا في الولايات المتحدة.