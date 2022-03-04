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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان ، وتستعد ربات البيوت للشهر الكريم من الآن ، فبعضن يفضلن تخزين أنواع معنية من الأغذية لتسهيل مهمة الطبخ أثناء الصيام، لكن هناك مجموعة من الأطعمة تفسد إذا خُزنت في الثلاجة، ومن أبرزها:

اللحوم المتبلة

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خلي بالك قبل رمضان .. 4 اطعمة تفسد عند تخزينها وتتحول إلى سموم

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لا يفضل تخزين اللحوم والدواجن النيئة متبلة، وفي حالة واحدة فقط يمكن القيام بهذه الخطوة، إذ فُصلت كل قطعة عن الأخرى بكيس من البلاستيك حتى لا تلتصق القطع معها ويصعب فصلها.

احذري من تخزين الملوخية

الملوخية من الأطباق الرئيسية في أغلب البيوت المصرية خاصة في شهر رمضان، لكنها تتأكسد وتفسد إذا حفظت على هيئة أوراق في الثلاجة، والطريقة الصحيحة لتخزينها خرطها أولا، ووضعها في ماء بارد أو شوربة، ومن ثم تخزينها داخل كيس بلاستيك نظيف، ويفضل تفريغه من الهواء وحفظه في الفريزر.

اللحوم المطبوخة

اللحوم المطبوخة لا يفضل تخزينها في الفريزر لفترات طويلة، إذ يؤدي ذلك لتغير لونها وطعمها، وفي حالة تخزينها مطهية ينصح بوضعها في عبوات طعام والابتعاد عن الأكياس البلاستيكية حفاظا على الأنسجة من التجمد المبالغ فيه.

منتجات الألبان

منتجات الألبان كالزبادي والكريمة والأنواع المختلفة من الجبن، لا يفضل تخزينها، فذوبانها بعد التجميد في كل مرة يجعلها عرضة للفصل وبذلك تصبح فاسدة وغير صالحة للأكل.