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صنعاء - ميسرا اسماعيل - على الرغم من أنه تزوجها بعد قصة حب طويلة، وإعجاب شديد بأنوثتها، لجأ شاب في الثلاثينيات من عمره لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز بحجة أن زوجته تتعامل معه بطريقة رجولية مثل أخواتها، ولم يعد يشعر بأنوثتها كالسابق، وقال للقاضي «إنه حاول أن يتحدث معها أكثر من مرة لكنها لم تستمع له، وإنه غير قادر على العيش معها بعد الآن».

زواج بعد حب 4 سنين

روى الشاب لمحكمة الأسرة تفاصيل تعرفه على زوجته، قائلًا إنه تعرف عليها وكانت صغيرة ومع الوقت بدأ يشعر بإعجاب شديد نحوها، وانتظر حتى دخلت الجامعة واعترف لها بذلك، ونشأت بينهما قصة حب استمرت 4 سنوات، وبعدها قرر خطبتها وقابل أهلها وتمت الخطبة، وزاد إعجابه بها وبطريقتها الرقيقة على الرغم من أنها تربت مع 4 أشقاء وكانت أصغرهم، وطوال الفترة كانوا يجهزون شقة الزوجية وكانت مطيعة له، ومهذبة مع الجميع.

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زوج في دعوى نشوز: «حاسس إني متجوز واحد صاحبي»

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الزوجة غيرت طبعها الأنثوي

واستكمل الزوج حديثه أمام قاضي محكمة الأسرة، أنه بعد عام ونصف العام تمت الزيجة وكان سعيدا لأنه أخيراً سيعيش مع الفتاة التي أحبها تحت سقف واحد وأن جمعهم الله في منزل واحد، لكن لم تسر الأمور كما تخيلها، بل مع مرور الأيام وجد فتاة في هيئة رجل وتتصرف بأسلوب غليظ، ونسيت تماماً أسلوبها الأنثوي في التعامل، وعندما تحدث معها عن سبب التغير، استنكرت معاملتها واتهمته أنه يقارنها بالنساء الأخريات في محيطها.

حاسس إني متجوز واحد صاحبي

وتابع الزوج في شكواه أمام قاضي محكمة الأسرة: «بعد شهور بقيت أحس إني بتعامل مع واحد صاحبي مش مراتي البنت إللي حبتها وأعجبت بها وبرقتها، وبقيت تقلد أخواتها الولاد في طريقة الكلام والتعامل، وتقولي إنها ست بـ100 راجل، حتي طريقة لبسها اتغيرت، وكل ما أحاول أخليها ترجع زي الأول تتهمني أنني أقارنها بالستات وأني بعاكسهم».

دعوى نشوز بعد 5 أشهر

وأنهى الزوج دعواه بأنه فاض به الكيل من تصرفاتها الغربية، وطلب منها الانفصال في هدوء لكنها هددته بحقوقها، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة بالدقي بعد زواج دام 5 أشهر، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 964 لسنة 2021، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.