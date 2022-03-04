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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، ملامح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في أخر ظهور له، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي دخل يومه التاسع.

وظهر زيلينسكي تاركاً لحيته، ومرتديًا ملابس غير الرسمية، في إشارة تدل على عدم امتلاكه الوقت الكافِ، والرفاهية بعد غزو بلاده من روسيا.

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ظهور صادم .. لن تصدق كيف أصبح الرئيس الأوكراني زيلينسكي في آخر ظهور له اليوم (فيديو)

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وبدت علامات الإجهاد والإرهاق، والتأثر على الرئيس الأوكراني، خلال حديثه عن تطورات الأحداث في بلاده، واقتراب القوات الروسية من السيطرة على العاصمة كييف.

الجدير بالذكر أن صحيفة "التايمز" البريطانية، قالت الجمعة، إن الرئيس زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة.

وأرسل الكرملين مجموعة من مرتزقة "فاغنر" وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل قتل زيلينسكي، لكن تلك المحاولات جرى إحباطها.