عريس يتزوج 3 شقيقات توائم في نفس اليوم .. لم يقاوم جمال الأولى فأخذها مع أختيها! (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وطن – استغل عريس يدعى Luwizo الموقف المريح تجاه تعدد الزوجات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليتزوج 3 شقيقات توائم في نفس اليوم.

عريس يتزوج 3 شقيقات

وتفاجأ Luwizo عندما طلبت منه ثلاث شقيقات الزواج منهن في نفس اليوم.

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وقال: “أنا مضطر لذلك. لم يكن قرارًا سهلاً لأنه حتى الآن، والداي لا يفهمان ما أفعله”.

وأضاف في يوم زفافه: “لقد وقعت في حب فتاة تدعى ناتالي على وسائل التواصل الاجتماعي. لم أستطع مقاومة جمالها. تقابلنا وتعانقنا كثيرًا وقررنا الزواج”.

أقيم حفل الزفاف في كاليهي، وهي منطقة تقع في جنوب كيفو، في الجزء الشرقي من البلاد.

كما ادعى الرجل البالغ من العمر 32 عامًا أنه لم يكن مجرد حفل زفاف عشوائي، لأنه كان بالفعل يحب التوائم الثلاثة “ناتاشا وناتالي وناديج”.

وقالت إحدى الشقيقات لقنوات إخبارية محلية: “عندما قلنا له أنه يجب أن يتزوجنا جميعاً ، صُدم. ولكن لأنه وقع بالفعل في حبنا جميعًا، فلا شيء يمكن أن يوقف خططنا لأننا كنا أيضًا نحبّه”.

وأضافت: “على الرغم من أن الناس اعتبروا أنه من المستحيل أن تشارك ثلاث نساء زوجًا واحدًا. إلا أن مشاركة كل شيء كانت حياتنا منذ الطفولة.”

قالت إحداهن بعد الزفاف: “أننا سعداء. في البداية، عندما أخبرناه أنه يجب أن يتزوج، أصبحنا جميعًا لغزًا بالنسبة له .ولكن لأنه كان قد وقع بالفعل في حبنا جميعًا ، فقد كان سعيدًا للقيام بذلك”.

وأضاف الرجل المتزوج حديثًا: “عليك أن تخسر شيئًا لتكسب آخر. لذلك أنا سعيد بالزواج من ثلاثة توائم”.

(المصدر: ديلي ستار)