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صنعاء - ميسرا اسماعيل - التفاح من الفواكه المميزة والغنية بالعديد من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، هذا إلى جانب انخفاض السعرات الحرارية في ثمرة التفاح، ما يجعله فاكهة متبعي الدايت المفضلة.

في السطور التالية، فوائد التفاح لإنقاص الوزن، وفقًا لموقعي "Health line" و "Everyday health".القيمة الغذائية للتفاحتحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم أي 182 جرامًا على 95 سعرًا حراريًا، كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، فيمّا يلي:

الكربوهيدرات: 25 جرامًا.

الألياف: 4 جرامات.

فيتامين سي: 14% من القيمة الغذائية اليومية.

البوتاسيوم: 6% من القيمة الغذائية اليومية.

فيتامين ك: 5% من القيمة الغذائية اليومية.

الماء: 86% من القيمة الغذائية اليومية.

البروتين: 0.3 جرامًا.

السكر: 10.4 جرامات.

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فاكهة مشهورة تسيطر على سكر الدم وتنقص الوزن وتقضي على الانتفاخ

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يحتوي التفاح على البكتين، وهو نوع من الألياف التي تعمل كمواد حيوية، وهذا يعني أنه يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ولا تمتص الأمعاء الدقيقة الألياف أثناء الهضم، بدلاً من ذلك ، يذهب إلى القولون، حيث يمكن أن يعزز نمو البكتيريا الجيدة، يتحول أيضًا إلى مركبات مفيدة أخرى تدور مرة أخرى عبر الجسم، وهو ما يحسن حركة الجهاز الهضمي، ويساهم في التخلص من الانتفاخ.

- التخلص من الانتفاخ

يتكون التفاح أساسًا من الكربوهيدرات والماء، كونه غني بالسكريات البسيطة، مثل الفركتوز والسكروز والجلوكوز، رغم محتواها العالي من الكربوهيدرات والسكر، فإن مؤشر نسبة السكر في الدم فيها منخفض، نظرًا لارتفاع نسبة الألياف والبوليفينول فيها.

- استقرار سكر الدم

- فقدان الوزن الزائد

في دراسة أخرى لمدة 10 أسابيع على 50 امرأة بدينة ، خسر المشاركون الذين تناولوا التفاح في المتوسط 1 كجم وتناولوا سعرات حرارية أقل بشكل عام ، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كعكات الشوفان التي تحتوي على نسبة مماثلة من السعرات الحرارية والألياف.

ويعتقد الباحثون أن التفاح يساهم في تحقيق ذلك لأنه يحتوي على بعض المركبات الطبيعية التي قد تعزز فقدان الوزنـ هذا إلى جانب إلى أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

في نفس الدراسة، أولئك الذين بدأوا وجبتهم بشرائح التفاح تناولوا أيضًا ما متوسطه 200 سعرًا حراريًا أقل من أولئك الذين لم يفعلوا.

التفاح من الفواكه المناسبة لمتبعي الدايت لغناه بالألياف والماء وكل منهما يعطي شعورًا بالامتلاء، في إحدى الدراسات، شعر الأشخاص الذين تناولوا شرائح التفاح قبل الوجبة بالشبع أكثر من أولئك الذين تناولوا عصير التفاح.

- السيطرة على الجوع

فوائد التفاح لإنقاص الوزن

هذا إلى جانب أن التفاح يعتبر مصدرًا غنيًا للبوليفينول، وللحصول على أقصى استفادة من التفاح، يجب تناوله بقشره إذ يحتوي على نصف الألياف والعديد من مادة البوليفينول.

علاوة على ذلك، توفر نفس الحصة 2-4 % من الاحتياج اليومي للمنجنيز والنحاس والفيتامينات A و E و B1 و B2 و B6.