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صنعاء - ميسرا اسماعيل - زعمت بعض الصحف أن محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق. يتقاضى راتباً فلكياً من قناة “بي إن سبورت” كمحلل رياضي.

حقيقة راتب محمد أبو تريكة

وذكرت تلك الصحف نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن أبو تريكة، يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 50 ألف يورو (نحو 56 ألف دولار) لتحليل المباريات.

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راتب محمد أبو تريكة الفلكي من “بي إن سبورت” يثير الجدل .. ما حقيقته؟!

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وأوضحت المصادر، أن رواتب محللي “بي إن سبورت” بشكل عام، مرتفعة. حيث تتراوح ما بين 9 آلاف دولار شهرياً إلى 50 الفاً. وتختلف من شخص لآخر وفقاً لخبرته ودوره والمباريات التي يقوم بالتعليق عليها.

ثروة أبو تريكة

عادةً، لا يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن ثروات اللاعبين، ولكن هناك بعض المصادر التي يمكن أن يعرف من خلالها على ثروة أبو تريكة.

ففي عام 2008، نقلت إحدى المواقع المصرية تقرير عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قالت إن ثروة نجم الأهلي السابق تقدر بحوالي 10 ملايين يورو. وجاء حينها في المركز 29 بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم.

أما التقرير الأخير حول ثروة أبو تريكة كان في العام الماضي. والذي أكد أن ثروته تقدر بحوالي 23 مليون جنيه مصري.

مشاريع سابقة وحالية

الجدير بالذكر أن أبو تريكة كان يمتلك 3 شركات تجارية على أقل تقدير كانت إحداها شركة سياحية. قبل مغادرته مصر.

وانحصرت مشاريع أبو تريكة في بلده، في معارض السيارات وملاعب الخماسي بالمشاركة مع نجم الأهلي السابق هادي خشبة، بجانب السياحة بالطبع.

أما في قطر، فقد افتتح أبو تريكة في عام 2018 محلاً تجاريًا، وذلك بالشراكة مع زميله في القناة محمد سعدون الكواري. والمصمم التركي الشهير باريش كوربال.

الأعمال الخيرية

ومنذ كان أبو تريكة نجماً للأهلي، قاد الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية، لمساندة الفقراء. وهو السبب الذي جعل الجماهير تطلق عليه لقب “قديس الكرة المصرية”.

فقد شارك أبو تريكة في حينها في مباراة لنجوم كرة القدم في عام 2005 لمناهضة الفقراء. وضمت 40 نجمًا. أبرزهم زين الدين زيدان ورونالدو.

كما قدم في ذلك العام مساعدة لبرنامج الغذاء العالمي. حيث شارك في إعلان مدته 30 ثانية يتحدث عن مأساة وفاة 25 ألف شخص منهم 18 ألف من الأطفال بسبب الجوع.

وقال أبو تريكة في المقطع: “من أجل أن نربح يجب أن نتحرك بسرعة. وأن يساعد بعضنا البعض لأن كل ثانية تؤثر. وكل خمس ثوان يموت طفل بسبب الجوع”.

وحين طلب نادي الهلال ضم أبو تريكة لصفوفه، بمبلغ كبير، رفض حبًا في جماهير النادي. فأهداه أحد رجال الأعمال وقتها مبلغ مليون جنيه، وقبله نجم الأهلي السابق وتبرع به لمستشفى السرطان وعدد من المؤسسات الخيرية.