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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جزء من حواره مع مجلة "ذا أتلانتيك" The Atlantic، عن كيفية قضاء وقته خارج ساعات العمل وهواياته الشخصية ومتابعته لوسائل التواصل الاجتماعي ورياضته المفضلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نص حوار الأمير محمد بن سلمان مع "ذا أتلانتيك" كاملا بينما نشرت المجلة مقتطفات من الحوار ممزوجة مع انطباعات محررها غرايمي وود الذي أجرى ورئيس تحرير المجلة غيفري غولدبيرغ الحوار مع ولي العهد السعودي.

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لا يحب كرة القدم.. محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين ويكشف عن الرياضة والمسلسلات والموسيقى المفضلة لديه ومتابعته للسوشيال ميديا

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وردا على سؤال عن متابعة لوسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"سناب شات" وغيرها من التطبيقات والوقت الذي يقضيها في ذلك، قال الأمير محمد بن سلمان: "في أيام عطلة نهاية الأسبوع، لا أحاول التفاعل معها، وقد كنت في الفترة ما بين 2009 حتى أوائل 2018، بالكاد آخذ عطلة نهاية الأسبوع، وإذا أخذت عطلة نهاية الأسبوع خلال شهرين، فإنني محظوظ حينها، لقد اكتسبت الكثير من الوزن، ولقد كان الأمر صعبًا"، بحسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف: "لكن منذ 2018 بدأت آخذ عطل نهاية الأسبوع، عندما كان كل شيء موجود في مكانه، أشخاص جيدون، وحكومة جيدة، وغيرها، وكانت الخطط موضوعة، وكانت لدينا أيام عمل اعتيادية، وفي أيام عطل نهاية الأسبوع وفي الإجازات أحاول أن أرتاح، وإن لم أقم بذلك، فإنني سأنهار، وفي أيام العمل أعمل طيلة اليوم، وأقضي 10 إلى 20 دقيقة على الأكثر لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم".

وتابع ولي العهد بالقول: "أتصفحها جميعًا: تويتر، وإنستغرام، وغيرها، ولذلك أريد فقط أن أكون واثقًا من أن فريقي الإعلامي يدرك أنني أقوم ببحث مستقل، أنا أقرأ أبل نيوز، وإنه أمرٌ رائع توفير كل هذه الصحف على تطبيق واحد، كما أقرأ بعض الصحف السعودية، والصحف العالمية، ومن ثم فلنقُل إنني أقضي على الوسائل الاجتماعية قرابة 20 دقيقة، وقرابة نصف ساعة على وسائل إعلام أخرى، وعادة ما أقوم بذلك أثناء تناولي الفطور مع عائلتي، حيث التلفاز يعمل، والآيباد أيضًا، وكذلك أقوم بأمرين أو ثلاثة في الوقت نفسه مع العائلة كقراءة الأخبار أو المتابعة".

وبسؤاله عما يتابعه من مسلسلات وأفلام، قال ولي العهد: "حسنًا، كما تعلمون أنا أحاول متابعة ما هو خارج عالمي أثناء متابعة الأفلام أو المسلسلات، فعلى سبيل المثال، مسلسل House of Cards لا يناسبني... حين يتابعه المرء، يجعله مثلما تعلمون، يفكّر بالعمل، ولذلك بالنسبة لشخص مثلي، يُعد مسلسل Foundation مناسبا للمشاهدة، وهو مسلسل جديد، إنه لا يصدق، مذهل. وGame of Thrones على سبيل المثال، هو عظيم، ومذهل".

وعما إذا كان هناك شخصية مفضلة في مسلسل Game of Thrones، قال ولي العهد: "لا، فلنقل هناك الكثير من الشخصيات المثيرة، مثيرة فعلًا، وهذا ما يجعله جيدًا جدًّا، قصة مشوِّقة، وخلاف مشوِّق، إنه مذهل. ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال، والخيال العلمي، والأبطال الخارقين، والأنيميشن أيًّا كانت، ولكن شيء على الأقل من مارفل أو اليابان. كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم. فأقوم بذلك غالبًا لنصف ساعة كل يوم قبل نومي".

وعن العطلة الأسبوعية، قال الأمير محمد بن سلمان: "أحب ممارسة الرياضة، وفي الواقع أقوم بتمارين الكارديو ليوم واحد، مثل ساعة ونصف، ولا أحب القيام بها في صالة رياضية، حيث أراها سيئة، وأقوم بدلًا من ذلك بلعب رياضة كرة السلة لهذه التمارين بالذات، أحب كرة السلة لسبب واحد فقط: لأن كرة القدم، قد يتعرض المرء للإصابة فيها، وقد يتوقف المرء عن ممارسة التمارين لثلاثة أو أربعة أشهر إذا حدث ذلك، وبالتالي لا أريد ممارسة هذه اللعبة، بينما كرة السلة آمنة، حيث بإمكان المرء التحرك كثيرًا، ومع الحركة الكثيرة، يتحرك لفترة جيدة من الوقت بينما يلعب الألعاب ويستمتع بوقته، وذلك جيد جدًّا".

وعن الموسيقى التي يستمع إليها، قال ولي العهد: "أنا لا تعجبني الموسيقى العربية الجديدة، رغم أن البعض منها جيد، ولكن غالبًا ما أرى أن الموسيقى القديمة أفضل، وأيضًا أحب الاستماع إلى الموسيقى الوطنية من مناطق مختلفة".