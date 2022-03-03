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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحتل اليابان المرتبة الأولى في متوسط ​​العمر المتوقع بين جميع دول العالم. إذا كان متوسط ​​العمر في سويسرا حوالي 83.4 ، في اليابان هو 84.3. و مع ذلك ، فإن الشيء الرئيسي ليس فقط أن تعيش طويلاً ، و لكن أن تعيش بسعادة و بطريقة صحية.

و قد ساهمت أوجه التقدم الضخمة في علاج الأمراض، إلى جانب الوعي الصحي المتزايد لدى اليابانيين في إطالة عمر السكان.

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5 أسرار يابانية للعيش حياة أطول وأكثر صحة وحيوية .. استخدمها من الآن

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نحن في موقع علوم العرب نشيد باليابانيين لطريقتهم في الاستمتاع بالحياة بعد تقاعدهم و وجدنا بعض الأسرار التي يستخدمونها للحفاظ على الجسم.

كلما كان أصغر ذلك هو الأفضل.

يعتقد اليابانيون أن أطباق صغيرة تؤدي إلى تناول الطعام بشكل أبطأ. أعط الأولوية للعديد من الأطباق الصغيرة بدلاً من طبق واحد كبير . قد يساعدك ذلك على عدم تناول وجبة دسمة و بالتالي الحفاظ على وزن صحي.

تناول الطعام حتى تمتلئ بنسبة 80٪

لا ينصح بتناول الطعام بسرعة كبيرة لأنه يستغرق حوالي 20 دقيقة من وقت بدء الأكل حتى يرسل عقلك إشارات الشبع. يعرف اليابانيون هذه الحقيقة و يستخدمون قاعدة بسيطة واحدة – تناول الطعام فقط حتى تمتلئ بنسبة 80 في المائة أو فقط 8 من كل 10 أجزاء من وجبتك . لا داعي لرمي باقي الطعام ، فقط خذه معك أو ضعه في الثلاجة.

خذ حمامات بخار أو دش

حمام الساونا تأثير مفيد و مريح نظراً لأنه يقوي نظام القلب و الأوعية الدموية. طقوس الحمام البخاري ليست مجرد الاسترخاء و لكنها مفيدة أيضًا لصحتنا. قد تحتاج إلى استخدام الزيوت الأساسية التي تساعد البشرة. احرص على عدم البقاء لفترة طويلة و إلا فقد ترتفع درجة الحرارة. إن أفضل مؤشر على درجة حرارة الساونا المثالية هو جسمك. أولا وقبل كل شيء ، يجب أن تكون ممتعة.

يفضلون المشي على التمرين

من المعروف أن اليابانيين يحبون البقاء نشطين طوال حياتهم. إحدى رياضاتهم المفضلة هي المشي . لا يزال بإمكانهم الدردشة أثناء ذلك ، لذا فأنت تمشي و تتحدث و تمارس الرياضة و هذا يساعد على بناء “شعور بالانتماء للمجتمع”.

أكل التوفو

التوفو هو أحد منتجات فول الصويا، ويعتبر مصدرًا مثاليًا للبروتينات، خاصة للذين يتبعون حمية غذائية نباتية. هو أيضًا سمة مميزة للنظام الغذائي الياباني. إنه ليس نباتيًا فقط و لكنه يحافظ على مرونة بشرتك ، لذلك تبدو أصغر سناً. علاوة على ذلك ، يقلل التوفو من مخاطر الإصابة بأمراض القلب و السرطان و يساعد في الحفاظ على وزن صحي (إذا لم نفرط في تناول نوع آخر من الطعام ).

يفضلون المشي على التمرين

من المعروف أن اليابانيين يحبون البقاء نشطين طوال حياتهم. إحدى رياضاتهم المفضلة هي المشي . لا يزال بإمكانهم الدردشة أثناء ذلك ، لذا فأنت تمشي و تتحدث و تمارس الرياضة و هذا يساعد على بناء “شعور بالانتماء للمجتمع”.

أكل التوفو

التوفو هو أحد منتجات فول الصويا، ويعتبر مصدرًا مثاليًا للبروتينات، خاصة للذين يتبعون حمية غذائية نباتية. هو أيضًا سمة مميزة للنظام الغذائي الياباني. إنه ليس نباتيًا فقط و لكنه يحافظ على مرونة بشرتك ، لذلك تبدو أصغر سناً. علاوة على ذلك ، يقلل التوفو من مخاطر الإصابة بأمراض القلب و السرطان و يساعد في الحفاظ على وزن صحي (إذا لم نفرط في تناول نوع آخر من الطعام ).