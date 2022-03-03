نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قدموا له الطعام واتصلوا بوالدته.. شاهد: جندي روسي ينهار من البكاء بسبب تعاطف الأوكرانيين معه بعد أسره على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، بكاء جندي أسير بعد أن قدم له الأوكرانيون الطعام والشاي واتصلوا بوالدته ليخبروها أنه بخير. ويظهر في الفيديو الجندي المحبط بعد أن استسلم على ما يبدو، محاطًا بعدة أشخاص وسيارات، وهو يحتسي الشاي ويتغذى على المعجنات بينما تحمل امرأة هاتفًا محمولًا في مكالمة فيديو مع والدته. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: 5 أسرار يابانية للعيش حياة أطول وأكثر صحة وحيوية .. استخدمها من الآن عروس تقتل زوجها بعد شهرين من الزفاف وتضعه عاريًا داخل الدولاب.. تفاصيل صادمة قدموا له الطعام واتصلوا بوالدته.. شاهد: جندي روسي ينهار من البكاء بسبب تعاطف الأوكرانيين معه بعد أسره محمد بن سلمان يتحدث عن خيانة وانقلاب ويجيب على سؤال: هل تواجه معارضة من داخل العائلة الملكية؟؟ بكل جراءة.. محمد بن سلمان يتجاهل بايدن ويتحدث عنه بكلمات لاذعة بسبب موقفه من ملف حقوق الإنسان في السعودية هل يعلم مشاهدو التلفزيون في روسيا حقيقة ما يجري في أوكرانيا؟ روسيا تكسر عقوبات الاتحاد الأوروبي وتخترق أجواء دولة أوروبية بمروحياتها رغم الحظر.. الأزمة تتصاعد محمد بن سلمان يفجر مفاجأة بشأن مقتل خاشقجي ويكشف لأول مرة الأذى الذي تعرض له شخصيًا والكارثة التي كادت تحل بالمملكة بسبب القضية!

وقال كريستوفر ميللر ، مراسل بازفيد ، الذي شارك مقطع الفيديو الفيروسي على تويتر: "قارن بين التعاطف هنا ووحشية بوتين". يمكن سماع شخص خارج الكاميرا يقول باللغة الأوكرانية إن الجنود "لا يعرفون سبب وجودهم هنا" ، وفقًا لصحيفة The US Sun. وبحسب الصحيفة، فإن الرجل يقول باللغة الأوكرانية: "هؤلاء الشباب ، ليس ذنبهم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قدموا له الطعام واتصلوا بوالدته.. شاهد: جندي روسي ينهار من البكاء بسبب تعاطف الأوكرانيين معه بعد أسره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.