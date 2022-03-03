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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال ولي عهد السعودي محمد بن سلمان إنه لا يهتم بما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أساء فهم الأمور عنه، وقال إن على الرئيس الأمريكي أن يفكر في مصالح أمريكا، وذلك في مقابلة مع صحيفة “ذي أتلانتيك” نشرت اليوم الخميس.

كما حذر الحاكم الفعلى لأكبر مصدر للنفط فى العالم، الولايات المتحدة من التدخل فى الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية.

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بكل جراءة.. محمد بن سلمان يتجاهل بايدن ويتحدث عنه بكلمات لاذعة بسبب موقفه من ملف حقوق الإنسان في السعودية

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وقال “ببساطة، لا يهمني”. وقال عندما سئل عما إذا كان بايدن أساء فهم الأمور عنه إن الأمر متروك لبايدن “للتفكير في مصالح أميركا”.

وقال “ليس لدينا الحق في محاضرتك في أميركا”. “الشيء نفسه يذهب في الاتجاه الآخر.”

وفي حين تمتع ولي العهد بعلاقات وثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، اتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة بشأن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان وحرب اليمن التي يشارك فيها تحالف تقوده السعودية منذ أوائل عام 2015.



أصدرت إدارة بايدن تقريرًا استخباراتيًا أمريكيًا يورط ولي العهد في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وهو ما ينفيه محمد بن سلمان، وضغطت من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال الأمير محمد لـ”ذي أتلانتيك” إن هدف الرياض هو الحفاظ على علاقاتها “الطويلة والتاريخية” مع أمريكا وتعزيزها.