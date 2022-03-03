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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شن رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم هجوما حادا على دولة الإمارات دون أن يسميها بسبب محاولاتها اقحام قطر في الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا.

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات في “تويتر”: “لقد أدمن البعض في منطقتنا على ما يبدو التحريض، فحاولوا إقحام دولة قطر في المواجهة الحالية بين الغرب وروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا”.

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حمد بن جاسم يشن هجومًا لاذعًا على الإمارات

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وأضاف “فقد زعم البعض، أن أمير قطر استدعي لواشنطن قبل اندلاع الحرب كي يكون الغاز القطري بديلا لصادرات الغاز الروسي لأوروبا” مؤكدا أن “هذا كذب مفضوح لأن زيارة سمو الأمير الأخيرة لواشنطن كانت مبرمجة ومقررة منذ مدة قبل أن تتصاعد حدة الأزمة الأوكرانية”.

واستطرد “كذلك انهم نسوا ان الغاز يحتاج الى سنوات عديدة لكي يتم تحضيره سواء عبر انابيب غاز او عبر الناقلات”.

وأوضح “مثل هذه الافتراءات تذكرني بما كنا نشاهده ونراه من أساليب تحريض رخيص اعتاد البعض على التشدق به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي”.

وتابع “وهؤلاء ينسون أن الشعوب تعي اليوم هذا التحريض والكذب، الذي قد يرضي البعض ويخدع البعض”.

وأكد حمد بن جاسم في الختام “لن يرضي الروسي وسيد الكرملين لأنه “يعرفكم” حق المعرفة ويعرف قيمتكم في ميزانه، كما “نعرفكم” نحن أيضا منذ زمن طويل”.

وكان أمير قطر زار واشنطن في مطلع الشهر الماضي والتقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن هي الأولى لزعيم خليجي منذ تنصيب الأخير.

وذكرت وكالة “رويترز” وقتها أن اجتماع أمير قطر بالرئيس الأمريكي تضمن المحادثات النووية مع إيران والعلاقات مع أفغانستان.

محمد بن زايد يؤكد حق روسيا في ضمان أمنها

وفي سياق متصل أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال عبر الهاتف أمس الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق روسيا في ضمان أمنها الوطني.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن بوتين وآل نهيان بحثا خلال المكالمة “القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون الروسي الإماراتي”، وأنهما قيما عاليا مستوى التعامل بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها.

وذكر الكرملين أن بوتين بحث مع آل نهيان تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه ضمن إطار مجموعة “أوبك+”، كما أنه استعرض له وبشكل مفصل “أسباب العملية الروسية في أوكرانيا وأهدافها”، فيما أكد ولي عهد أبو ظبي “حق روسيا في ضمان أمنها الوطني”.